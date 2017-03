Destiny 2: Termin bekannt, PC-Version bestätigt, Ankündigungstrailer

PC XOne PS4

Die Collector's Edition umfasst auch den Seasonpass.

In Destiny 2 ist die letzte sichere Stadt der Erde gefallen und zerstört. Ihre Ruinen werden von einem mächtigen neuen Feind und dessen Elite-Armee, der Rotlegion, besetzt. Jeder Spieler erstellt einen eigenen Charakter: einen "Hüter", die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter müssen die Spieler in Destiny 2 neue Fähigkeiten und Waffen meistern, um die Streitkräfte der Stadt wiederzuvereinen.

Heute hat Activision mit dem 8. September den offiziellen Release-Termin für Bungies MMO-artiges Actionspielbekanntgegeben. Ferner bestätigte der Publisher, dass das Spiel, anders als der zusätzlich in der Grundversion auch für Xbox 360 und PS3 veröffentlichte erste Teil, zum genannten Termin auch für den PC erscheint. Gerüchte gab es diesbezüglich zuletzt vermehrt, das galt allerdings auch den Vorgänger, bei dem immer wieder Quellen behaupteten, auch PC-Spieler würden später in den Science-Fiction-Shooter einsteigen können.Darüber hinaus wurde soeben der offizielle Ankündigungstrailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News-Meldung anschauen könnt. Er soll euch mehr über die Story des Spiels verraten. Gameplay gibt es darin, wie im kürzlich veröffentlichten Teaser-Trailer, noch nicht zu sehen. Erstes Gameplay-Material wollen Activision und Bungie am 18. Mai in Form eines Livestreams.Ferner gab der Entwickler an, dass es eine Closed-Beta im Vorfeld des Starts geben wird, die auf allen drei Plattformen zur Verfügung steht. Dafür dürften sich Interessierte wohl auch auf anderem Wege bewerben dürfen.Garantieren Zugang dazu gibt es aber in jedem Fall für Frühentschlossene, die den Titel vorbestellen, egal ob Standard-Version, Limited oder Collector's Edition (siehe Bild an der Seite). Natürlich soll mit Destiny 2 alles noch "größer und besser" werden, als es bereits in Teil 1 der Fall gewesen sein.Zur Story an sich sagt die Pressemitteilung unter anderem folgendes aus:Der USK lag Destiny 2 offenbar noch nicht zur Prüfung vor. Das erste Destiny (im Test: Note 8.0 ) war hierzulande jedenfalls bereits ab 16 Jahren freigegeben. In unserer Galerie findet ihr einige frische Bilder zu Destiny 2, die allerdings auch kein Material direkt aus dem Spiel zeigen.