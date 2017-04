Als Heimat von Firmen wie Ubisoft, Focus Home Interactive oder Dontnod Entertainment hat sich Frankreich als ein wichtiger Standort für die internationale Spielebranche etabliert. In den Lesetipps dieser Woche wollen wir uns etwas näher mit der dortigen Landschaft an Spieleentwicklern und -publishern auseinandersetzen. Außerdem geht es noch die Frage, ob es sich bei Twitch-Streams um zulassungspflichtige Rundfunk-Angebote handelt sowie darum, ob Entwickler sich zu sehr auf das Gameplay ihrer Titel und zu wenig auf die Story konzentrieren.

"Ein kurzer Ausflug in die Welt der französischen Videospiele"

Spielkritik.com am 28. März, Eric Retzlaff

Der erste Text, den wir euch heute ans Herz legen möchten, beschäftigt sich mit der französischen Spieleindustrie. Eric Retzlaff schreibt in seinem Gastbeitrag auf Spielkritik.com, dass Games in unserem Nachbarland schon weitaus länger als Kulturgut wahrgenommen werden als hier, stellt einige Entwickler und Studios vor und hält fest: "Design, Geschichten, Stil, Musik und Charaktere und deren Welten haben viele Schnitzer ausgemerzt und einen sichtbaren Gegenpol zu japanischen oder amerikanischen Produktionen gesetzt. Hier wurde oft Mut zum Risiko gelebt und das hat zu außergewöhnlichen Titeln geführt. Das „typisch Französische“ lebt somit weiter und ist in der starken Kommerzialisierung der letzte Jahre vielleicht nur etwas untergegangen."

"Let’s play! Rundfunkrechtlich kein leichtes Spiel"

Spielrecht.de am 28. März, Judith Hoffmann und Philipp Sümmermann

Die Medienanstalten haben in einem Schreiben den YouTuber PietSmiet aufgefordert, für seinen Twitch-Kanal eine Zulassung zu beantragen. Die beiden Autoren dieses Beitrags erläutern die rechtlichen Hintergründe hierzu und kommentieren: "Der Zweitkanal „PietSmietTV“ – um den es in der Pressemitteilung primär geht – zeigt alte Youtube-Videos von PietSmiet, die ohne erkennbares System in Dauerschleife laufen. Zuschauer sollen sich laut Smits einfach „berieseln“ lassen können. Hier ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Angebot entlang eines Sendeplans zu sehen, ist unserer Sicht nicht zwingend."

"Videogames - too fun for their own good?"

Frictionalgames.blogspot.com am 30. März (Englisch)

Dieser Post im Firmenblog von Frictional Games (Amnesia-Serie) geht davon aus, dass bei vielen modernen Spielen das Storytelling vernachlässigt wird, solange das Gameplay an sch Spaß macht: "Diese Denkweise ist bei Spieleentwicklern nach wie vor präsent. 'Sorge zuerst dafür, dass dein Gameplay funktioniert', ist einer der häuftigsten Ratschläge an aufstrebende Entwickler. Und sobald du das geschafft hast, kannst du versuchen, eine dazu passende Story darum zu bauen – falls du überhaupt eine Story brauchst. [...] Aus Sicht des Storytellings ist das bei weitem keine optimale Strategie."

