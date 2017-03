Marvel's Guardians of the Galaxy im ersten Gameplay-Trailer

PC XOne PS3 PS4

Es könnte sehr humorvoll in der Auftaktepisode von Marvel's Guardians of the Galaxy werden. Das zumindest legt der erste Gameplay-Trailer zum neuen Episoden-Adventure von Telltale Games nahe, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Allzu lange warten müsst ihr auf den Start von Episode 1, Tangled up in blue, jedenfalls nicht mehr. Wie der kalifornische Entwickler vor wenigen Tagen bekannt gab, startet die erste Staffel des Superhelden-Abenteuers weltweit bereits am 18. April (wir berichteten).

Geplant sind insgesamt fünf Episoden. Ähnlich wie bei den letzten Episoden-Adventures von Telltale wird es auch im Fall von Marvel's Guardians of the Galaxy eine Boxversion geben, die allerdings erst etwas später erscheint. Sie wird neben Episode 1 auf Disc einen Seasonpass-Code enthalten, mittels dessen die Käufer die verbleibenden Episode ab dem jeweiligen Erscheinungstermin ohne weitere Kosten herunterladen können.