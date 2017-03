CD Projekt: Witcher-Reihe durchbricht Marke von 25 Millionen verkauften Exemplaren // Geschäftszahlen

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 39,50 € bei Amazon.de kaufen.

Wie CD Projekt meldet, wurden seit der Veröffentlichung von The Witcher im Jahr 2007 mehr als 25 Millionen Spiele der Reihe rund um Hexer Geralt verkauft. Die Verkündung dieses Meilensteins erfolgte im Rahmen der heutigen Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen, die alles in allem nicht weniger beeindruckend sind.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte das polnische Studio einen Umsatz von 584 Millionen Polnischen Zloty (etwa 138 Millionen Euro) erzielen, der Nettogewinn liegt bei 251 Millionen Zloty (59 Millionen Euro). Darüber hinaus lagen die kumulierten Umsätze zu The Witcher 3 (im Test, Note: 9.0) und der beiden Erweiterungen Hearts of Stone (im Test) und Blood & Wine (im Test) in den vergangenen eineinhalb Jahren bei mehr als einer Milliarde Zloty (236 Millionen Euro). Piotr Nielubowicz, Vice President for Financial Affairs, zeigt sich entsprechend erfreut:

Diese großartigen Ergebnisse der letzten Jahre erlauben uns, neue ambitionierte Pläne in Angriff zu nehmen und unser Unternehmen zu erweitern.

Schon 2016 flossen demnach 56 Millionen Zloty (13 Millionen Euro) in aktuelle Projekte. Derzeit arbeitet CD Projekt an dem Rollenspiel Cyberpunk 2077 und an dem Kartenspiel Gwent (zur Preview).