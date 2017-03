Mass Effect - Andromeda: Entwickler geben nächste Woche weitere Pläne für das Rollenspiel bekannt

PC XOne PS4

Eine Woche nach der Veröffentlichung von Mass Effect - Andromeda (im Test) haben sich die Entwickler nun per Twitter an ihre Fans gewandt. Nachdem vielerorts insbesondere die Animationen sowie auch Dialoge kritisiert wurden, bedankt sich Bioware in der Mitteilung für sämtliches Feedback, sei es nun positiver oder kritischer Natur. Solche Rückmeldungen seien wichtig für den zukünftigen Support des Spiels.

Bereits in der nächsten Woche, konkret am 4. April, möchte Bioware bekanntgeben, welche Pläne man für Andremoda in der näheren Zukunft habe. Ob es sich dabei um Informationen zu einem ersten größeren Patch oder womöglich schon um einen ersten Story-DLC handelt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Aufgrund der Formulierung, dass man pausenlos an Lösungen und Verbesserungen arbeite, ist ein Patch jedoch wahrscheinlicher. Bis zur Bekanntgabe am nächsten Dienstag rufen die Entwickler die Spieler weiterhin auf, ihnen Feedback zu geben.