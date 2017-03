The Invisible Hours: Mystery-Krimi für PSVR, HTC Vive und Oculus Rift angekündigt - erster Trailer

PC PS4

Mit The Invisible Hours hat das spanische Studio Tequila Works einen vielversprechenden Mystery-Krimi für die Virtual-Reality-Geräte Playstation VR, HTC Vive und Oculus Rift angekündigt. Das von den Agatha-Christie-Klassikern und Christopher Nolans The Prestige inspirierte Adventure lässt euch einen komplexen Mord in einem Herrenhaus aufklären.

Die Handlung des Spiels dreht sich um eine Gruppe von Personen, die eine Einladung vom berühmten Erfinder Nikola Tesla erhalten. Dieser verspricht ihnen die Möglichkeit, ihre dunkelsten und schlimmsten Taten wiedergutzumachen. Doch als sie das Anwesen betreten, finden sie im Labor die Leiche des ermordeten Tesla. Dem in Ungnade gefallenen schwedischen Detektiv Gustaf Gustav obliegt nun die Aufgabe, die Sache aufklären. Seine Verdächtigen sind die anderen Gäste des Hauses, ein blinde Butler, ein verurteilter Mörder, die berühmteste Schauspielerin der Welt, Tesla's ehemaliger Assistent, sowie der Sohn eines reichen Eisenbahnmagnaten und rivalisierender Erfinder Thomas Edison. Doch keiner von diesen Leuten ist das, was sie zu sein scheinen...

Einen ersten Trailer zu The Invisible Hours könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht.