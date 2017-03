Unexplored: The Music Update // Soundtrack als kostenloser DLC

PC Linux MacOS

Auch diese Woche gibt es ein Update für das innovative Roguelite Unexplored (zum Indie-Check von Unexplored). Im Mittelpunkt steht diesmal die Musik. Erstens wurden die Trigger für die Musik angepasst, so dass es etwas mehr ruhige Momente, aber auch Abwechslung geben soll. Auch die Beziehung zwischen Umgebungsgeräuschen und Musik wurde in diesem Zusammenhang optimiert. Zweitens wurde neue Musik hinzugefügt.

Außerdem wurde der erste kostenlose DLC veröffentlicht, nämlich der komplette Soundtrack! Für das nun gratis verfügbare Album von Komponist Matthijs Dierckx von Two Composers wurden auch down mixes geschaffen. Außerdem wurde das Album mit analogem Studio-Equipment remastert, um ihm einen leichten "vinyl sound" zu verpassen. Um an das Album zu kommen, müsst ihr nur den DLC auf der Store-Seite von Unexplored herunterladen. Danach könnt ihr die Musik über Steam abspielen oder frei auf die Geräte eurer Wahl kopieren (der Soundtrack wird standardmäßig unter library - music - Unexplored OST abgelegt).

Aktuell im Test befindet sich ein neuer kompetitiver Spielmodus mit dem Arbeitstitel "Speed Run". Darin müsst ihr euch in ein schweres Dungeon mit nur 10 Ebenen wagen. Euer Ziel ist es, den Drachen zu finden und zu entkommen. Eine Highscoreliste zeigt die Bestzeiten. Da sich das Dungeon mit jedem Seed ändert, wird auch ein besserer Name für den Modus benötigt. Hierzu könnt ihr Vorschläge einreichen.

Schließlich enthält das Update auch einige bug fixes und Balancing-Änderungen, beispielsweise seid ihr nach dem Abfeuern eines Bogens während ihr versteckt seid danach nicht mehr versteckt. Einige Bugs im Zusammenhang mit der Zuweisung von Hotkeys wurden beseitigt und auch die KI wurde weiter verbessert.