Star Wars - Battlefront 2: Erste Vorstellung am 15. April

PC XOne PS4

Das Teaserbild zeigt eine Szene aus Star Wars - Battlefront.

Anlässlich der Star Wars Celebration, die in diesem Jahr vom 13. bis 16. April in Orlando stattfindet, werden Dice und EA erstmals Material aus Star Wars - Battlefront 2 der Öffentlichkeit vorstellen. Konkret wird es sich dabei um einen Trailer handeln, der am 15. April ab 20:30 Uhr deutscher Zeit während des Panels "The Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront 2" gezeigt wird. Über die genauen Inhalte des Debüt-Trailers gibt es noch keine Informationen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieser neben Multiplayer-Material auch Szenen aus der neuen Singleplayer-Kampagne enthalten wird. Das Panel wird live im Internet übertragen.

Wie EA kürzlich bekanntgegeben hat, wird Battlefront 2 vom 10. bis 12. Juni zudem auf dem EA-Play-Event in Los Angeles im Rahmen der E3 präsentiert werden – die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass neue Spiele von Dice dort auch zumindest im Multiplayer-Modus anspielbar sind. Neben Battlefront 2 hat EA ein neues Need for Speed, FIFA, Madden, NBA Live sowie weitere bisher unangekündigte Spiele im Gepäck (siehe auch EA Play: Publisher zeigt auf Event zur E3 Battlefront 2, Need for Speed und "einiges mehr"). GamersGlobal wird in LA vor Ort sein und euch schnellstmöglich mit Anspiel-Berichten versorgen.