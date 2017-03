Inner Chains: PC-Release-Termin und neuer CGI-Trailer zum Horror-Shooter

PC

Der Entwickler Telepaths Tree und der Publisher Imgn.Pro haben den PC-Release-Termin für den kommenden First-Person-Horror-Shooter Inner Chains bekanntgegeben. Demnach wird der Titel für die Windows-Nutzer ab dem 20. April 2017 zum Preis von rund 20 Euro via Steam erhältlich sein. Für die Konsolen-Umsetzungen (Xbox One und PS4) wurde bisher kein Datum genannt. Es gibt außerdem einen neuen CGI-Trailer, der euch einen Einblick in die Geschichte des Spiels gewährt. Das Video könnt ihr euch im Anschluss an diese News zu Gemüte führen.

Inner Chains versetzt euch in eine düstere, surreale Zukunft, in der die Menschheit auf einen mittelalterlichen Entwicklungsstand zurückgeworfen wurde. Ihrer eigenen Geschichte nicht bewusst, ist sie unfähig, die Technologien ihrer untergegangenen Zivilisation zu nutzen - anders als die Natur, die sich im Laufe der zeit den neuen Bedingungen anpasste und mit den technischen Überresten zu einer neuen, biomechanischen Lebensform verschmolz.

Nach mehreren Millionen Jahren biomechanischer Evolution wurde die Menschheit wieder zu einem wichtigen Bestandteil des Ökosystems und auch wenn sie nicht mehr die alte Größe besitzt, etwas hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. die Menschen sind nach wie vor den grundlegenden sozialen Fragen wie Glauben, Dominanz, Unterdrückung und Manipulation unterworfen. Dies führte zur Entstehung mehrerer Kasten und infolgedessen zur Vorherrschaft einer bestimmten Gruppe, die die besagten Mechanismen zuerst entdeckte und lernte, sie zu ihrem Vorteil einzusetzen, um die Macht an sich zu reißen und alle anderen zu unterwerfen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Menschen, der nur ein Ziel hat: zu einem mythischen Ort namens „die letzte Hoffnung“ zu gelangen und diesen kranken, degenerierten, sterbenden Planeten ein für allemal zu verlassen. Um das zu erreichen müsst ihr euch den Gefahren der feindseligen Welt stellen, vergessene Ruinen und Höhlen, sowie gefährliche Wälder, religiöse Stätten und majestätische Tempel erkunden und das Wissen erlangen, das euch die Flucht ermöglicht.

Erste Spielszenen aus Inner Chains gab es bereits im vergangenen Jahr zu sehen. Wer es verpasst hat, kann sich das Gameplay-Video unter dem Link in den Quellenangaben anschauen. Dieses wurde bereits im November 2016 veröffentlicht und zeigt die ersten Minuten im Spiel.