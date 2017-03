The Secret World: Relaunch des Online-Rollenspiels als Free-to-Play-Titel

PC

Funcom hat angekündigt, das im Jahr 2012 erschienene Online-Rollenspiel The Secret World noch in diesem Frühling auf ein Free-to-Play-Modell umzustellen. Gleichzeitig mit dem Relaunch werden Grafik, Kampfsystem und Charakterentwicklung generalüberholt und der Einstieg in die Spielwelt erleichtert. Das künftig Secret World Legends betitelte MMO war ursprünglich mit einer Abo-Bezahloption gestartet und zuletzt mit einem Buy-to-Play-Modell spielbar.

Man wolle Pay-to-Win-Inhalte strikt vermeiden, betont der ausführende Produzent Scott Junior in der offiziellen Mitteilung auf der Homepage zum Spiel. So sollen alle Inhalte kostenlos spielbar sein. Allerdings arbeiten die Entwickler derzeit am sogenannten "Patron Rewards Program", das ein optionales Abo-Modell bieten soll. Dieses Feature geht jedoch erst im Laufe des Jahres in den Beta-Test. Durch den Relaunch wird Secret World Legends auf neuen Servern laufen, auf denen auch bisherige Spieler neu starten müssen. Der Spielfortschritt der bereits hochgespielten Charaktere bleibt jedoch auf den bestehenden Servern erhalten. Diese sollen bis auf Weiteres online bleiben.

The Secret World kreuzt die uns bekannte Welt mit altertümlichen Mythen und Sagen sowie Elementen aus dem Suvival-Horror-Genre. Inspiriert wurden die norwegischen Entwickler von Funcom beim Setting auch von den Werken H. P. Lovecrafts. Wenn das MMO-Spiel nach dem Relaunch eine Option für euch sein sollte, könnt ihr euch unseren Test zu The Secret World durchlesen oder den Trailer zu Secret World Legends im Anschluss ansehen.