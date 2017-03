Battlefield 1: Premium-Freunde-Funktion ermöglicht kostenlosen Zugang zu DLC-Maps

PC XOne PS4

Nach der kürzlichen Veröffentlichung des ersten DLCs They shall not pass stehen viele Spieler von Battlefield 1 (im Test: Note 9.0) vor einem altbekannten Problem: Möchten sie gemeinsam mit Freunden spielen, muss zunächst geklärt werden, ob alle Teilnehmer der Partie den Premium-Pass besitzen. Befindet sich nur ein Spieler ohne den Season-Pass in der Gruppe, kann ausschließlich auf Servern mit den Standard-Maps gespielt werden. Wie Dice nun bekanntgibt, wird dieses Problem jedoch schon in Kürze der Vergangenheit angehören.

Die vom Entwickler vorgestellte Lösung nennt sich Premium-Freunde. Erstellt ihr in Battlefield 1 eine Party, wird diese als "Premium-aktiviert" markiert, sobald sich auch nur ein einziger Premium-Pass-Besitzer in ihr befindet. Fortan können alle Teilnehmer der Party auch auf den DLC-Maps in den Ersten Weltkrieg ziehen.

Es gibt allerdings ein paar kleine Einschränkungen: Lediglich echte Premium-Spieler sammeln auf den entsprechenden Maps auch Erfahrungspunkte. Bei allen anderen Mitspielern werden diese lediglich im Hintergrund gespeichert und erst dann gutgeschrieben, sollte man sich doch noch vom Kauf überzeugen lassen. Außerdem dürfen nur Premium-Pass-Besitzer mit den DLC-Waffen und in den DLC-Fahrzeugen spawnen sowie einzigartige Medaillen und Kodexeinträge sammeln.

Premium-Freunde wird in einer Testphase erstmals zum Start des nächsten Battlefest am morgigen 30. März aktiviert.