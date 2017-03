Gearbox deutet Entwicklung eines neuen Weltkriegs-Shooters an

PC XOne PS4

Bild stammt aus Brothers in Arms - Hell’s Highway

Randy Pitchford hat via Twitter die Entwicklung eines neuen Weltkriegs-Shooters angedeutet. Der CEO von Gearbox Software reagierte auf einen Tweet von Rami Ismail‏, dem Mitgründer des Indie-Entwicklerstudios Vlambeer, der den Leak zum diesjährigen Call of Duty kommentierte (mehr dazu hier: Call of Duty 2017: Angebliche Promo-Bilder verraten den Namen und das Setting des Spiels). Ismail merkte an, dass er mit der Möglichkeit, dass der diesjährige Ableger der Serie auf den Zweiten Weltkrieg als Szenario setzen könnte, nicht sonderlich glücklich ist.

Pitchford antwortete mit den Worten: „Dann wirst du das, was wir gerade machen vermutlich hassen“ und sorgte damit für Spekulationen unter den Fans. Gearbox Software ist bekanntlich im Besitz des Brothers-in-Arms-Franchises. Bereits 2015 kündigte das Studio an, an einem neuen Teil der Serie zu arbeiten. Damals steckte das Projekt noch in der Konzeptphase und das Team suchte nach Partnern für die Entwicklung. Seitdem ist es aber ziemlich ruhig um den Titel geworden. Das 2011 angekündigte Brothers in Arms - Furious 4 ist es jedenfalls nicht, denn der Titel ist später in Battleborn (Testnote: 8.0) aufgegangen (siehe dazu unsere News hier: Brothers in Arms Furious 4: Wird ein neues Spiel). Man kann also gespannt sein, an was für einem Spiel die Macher da tüfteln. Möglicherweise wird die diesjährige E3 mehr Licht in die Sache bringen.