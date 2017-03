Humble Store: Hooked-on-Multiplayer-Bundle mit diversen Online-Spielen gestartet

Im Humble Store wurde ein Hooked-on-Multiplayer-Bundle gestartet, der eine Auswahl an Multiplayer-Titel umfasst, darunter Move or Die, Ultimate Chicken Horse und Helldivers. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Geldbetrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und drei Wohltätigkeitsorganisationen eurer Wahl aufteilen. Hier das ganze Paket im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,92 Euro):

Eon Altar Episode 1

Primal Carnage: Extinction

Tricky Towers

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell mehr als 7,14 US-Dollar (6,56 Euro):

Move or Die (inklusive Soundtrack)

Rampage Knights (inklusive Soundtrack)

Ultimate Chicken Horse

Ab 10,00 US-Dollar (9,18 Euro)