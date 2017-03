Syberia 3: Neuer Storytrailer veröffentlicht, komplett auf Deutsch?

PC Switch XOne PS4 MacOS

Syberia 3 ab 33,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es ist kein Einzelfall, dass Publisher ihre Spiele hierzulande in einer vollständig lokalisierten Fassung veröffentlichen. Bei den letzten Adventures, die das französische Unternehmen Anuman Interactive unter ihrem Microïds-Label veröffentlichte, war das allerdings nicht immer der Fall. Das begrenzt gelungene Agatha Christie - The ABC Murders (im Test: Note 5.0) oder das Mystery-Abenteuer Yesterday Origins (im Test: Note 7.0) von Runaway-Schöpfer Pendulo Studios verfügten jedoch beispielsweise bloß über eine deutsche Textübersetzung.

Beim neuesten Werk des belgischen Comic-Künstlers Benoît Sokal, Syberia 3, scheint das anders zu sein. Der komplett deutsch vertonte zweite Storytrailer deutet jedenfalls an, dass Protagonistin Kate Walker auch in der zweiten Fortsetzung des märchenhaften Abenteuers Deutsch sprechen wird. Sehr wahrscheinlich ist, dass der deutsche Publishing- und PR-Partner für Syberia 3, die Mönchengladbacher Firma Astragon, sich dem Thema angenommen hat.

Den Storytrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Das Spiel selbst soll am 20. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Handel kommen. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls angekündigt.