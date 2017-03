Beamdog kündigt Planescape Torment Enhanced Edition an

PC iOS Linux MacOS Android

Beamdog hat die Planescape Torment Enhanced Edition angekündigt und auf der Offiziellen Seite nähere Infos zur Neuauflage des RPGs bekanntgegeben, dessen geistiger Nachfolger, Torment - Tides of Numenera (zum Test), im Februar 2017 veröffentlicht wurde. Die Enhanced Edition von Planescape Torment wird sich weitestgehend, wie die bereits veröffentlichten Neuauflagen anderer Black-Isle-Klassiker, am Original orientieren, dass im Jahr 1999 erschienen ist. Prominente Unterstützung holte sich Beamdog hierbei bei einem der damaligen Lead Designer, Chris Avellone. Im Rahmen der Überarbeitung wurden auch diverse Änderungen am Gameplay vorgenommen, diese können aber auf Wunsch auch deaktiviert werden, um das ursprüngliche Spielgefühl wiederzugeben.

Auf technischer Seite wurden zum Beispiel Anpassungen am Interface vorgenommen, dieses bietet nun 4K-Unterstützung, während der von Mark Morgan komponierte Soundtrack einem Remaster unterzogen wurde. Hinzu kommen weitere Komfort-Features wie Autoloot, ein verbessertes Combat-Log oder Area-Zooming. Neben der Version für PC, Linux und MacOS sind auch Umsetzungen für Android und iOS geplant. Den veröffentlichten Announcement-Trailer haben wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden, weitere Impressionen zum Spiel erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie.

Die Enhanced Edition von Planescape Torment erscheint bereits in wenigen Tagen, am 11. April 2017. Auf GOG oder Steam könnt ihr das Spiel bereits zum Preis von 19,99 EUR vorbestellen.