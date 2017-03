Prey: Trailer zeigt Waffen und Kräfte, ungeschnitten ab 16

PC XOne PS4

Das neue Actionspiel der Arkane Studios, Prey (Preview), wird bekanntermaßen ab dem 5. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel verfügbar sein. Heute hat Publisher Bethesda einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem mehr von den Waffen und Kräften zu sehen ist, die der wahlweise männlich oder weibliche Protagonist Yu im Spiel einsetzen wird. Ihr könnt euch das Video direkt unter dieser News anschauen.

Insgesamt soll es neben den 24 (teils mehrstufigen) Perks, mit denen ihr etwa eure Körperkraft steigert, 20 Alien-Kräfte geben, die ihr in den Kämpfen mit den Außerirdischen auf der Raumstation Talos I einsetzen könnt. Hinzu kommt ein üppiges Waffenarsenal, dessen Funktionen sich teils sehr effektiv mit den Alien-Skills kombinieren lassen. Prey erinnert, nicht bloß aufgrund zahlreicher Anspielungen auf System Shock an den Action-RPG-Klassiker von Looking Glass und praktisch gar nicht an den gleichnamigen Markenvorgänger Prey aus dem Jahr 2006.

Bethesda bestätigte heute abermals, das Prey hierzulande ungeschnitten erscheinen wird, wobei die USK dem Titel eine Freigabe ab 16 Jahren erteilte. Die europäische PEGI-Freigabe hingegen liegt bei 18 Jahren.