Nintendo Switch: Firmware 2.1.0 steht ab sofort zum Download bereit.

Wie für einen Konsolen-Launch üblich, hat auch die Nintendo Switch (Praxisreport) mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. So berichteten User in Internetforen, sie hätten verschiedentlich Probleme mit dem linken Joy-Con gehabt, welche laut Nintendo unproblematisch behoben werden könnten (wir berichteten).

Weitere Schwierigkeiten könnten softwarebedingt sein. So gab es Meldungen über WLAN-Verbindungsabbrüche oder gelegentliche Framedrops bei The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5), die Vermutungen zufolge wiederum durch den (während des Spielens nicht benötigten) Funknetzbetrieb bedingt sein könnten.

Nun steht ab sofort ein Firmware-Update bereit, das unter dem Punkt "System" im Einstellungen-Menü heruntergeladen werden kann. Laut Nintendo trägt das Update zur Systemstabilität bei. Ob damit das genannte Problem und / oder etwas anderes gefixt wird, ist bisher nicht bekannt.