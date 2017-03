Mafia 3: Demo 6 Monate nach Release verfügbar // Neuer DLC "Schneller, Baby" erhältlich

PC XOne PS4

Mafia 3 ab 20,99 € bei Amazon.de kaufen.

Falls ihr nach unserem Test zu Mafia 3 (Wertung: 7.5) noch unsicher seid, ob das Gangster-Epos etwas für euch ist, bekommt ihr fast ein halbes Jahr später nun die Gelegenheit, den Titel selbst auszuprobieren. Seit dem 27. März 2017 könnt ihr die Demo-Version von Mafia 3 kostenlos für PC (Steam) sowie PlayStation 4 und Xbox One herunterladen und das Anfangskapitel probespielen.

Der Download umfasst je nach Plattform zwischen 24 und 27 Gigabyte. Solltet ihr euch anschließend für den Kauf entscheiden, bleibt euer Spielfortschritt erhalten. Im Rahmen der Demo-Veröffentlichung ist Mafia 3 bei einigen Anbietern zudem bis zum 17. April 2017 um 50 Prozent reduziert. Außerdem hat Take 2 einen Trailer zur Demo veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.

Weiterhin ist seit dem 27.3.2017 auch ein neuer DLC für Mafia 3 erhältlich. In "Schneller, Baby" verschlägt es euch in die Kleinstadt Sinclair, wo ihr unter anderem den Mord an einem Bürgerrechtler aufklären und die Korruption vor Ort bekämpfen sollt. Die kostenpflichtige Erweiterung bietet zudem neue Kampfmechaniken und soll den Gefechten aus dem Auto heraus mit Granaten und Annäherungsminen neuen Schwung verleihen. Die neue Zeitlupenfunktion soll euch darüber hinaus noch waghalsigere Fahrmanöver ermöglichen.

Der DLC "Schneller, Baby" ist ab sofort zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. Besitzer des rund 30 Euro teuren Season Pass erhalten die Erweiterung kostenlos. Der Launch-Trailer gibt euch einen ersten Einblick auf die neuen Inhalte.