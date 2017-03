Thimbleweed Park: Konkrete Startzeit des Retro-Adventures bekannt

PC XOne iOS Linux MacOS Android

GamersGlobal-Leser wissen bereits seit der Bekanntgabe am 27. Februar, dass das neue Adventure von The Secret of Monkey Island-Schöpfer Ron Gilbert (Interview) ab dem 30. März für PC-Systeme und Xbox One zum Kauf bereitstehen wird. Nun haben die Entwickler auch die konkreten Startzeiten für Thimbleweed Park (Preview) veröffenlicht, zu denen das Retro-Adventure, der geistige Erbe des Lucasfilm-Games-Klassiker Maniac Mansion (Report) am genannten Tag zur Download auf Steam, bei GOG.com, im Mac App Store respektive dem "Xbox Live Marktplatz zur Verfügung stehen wird – übrigens ist das Spiel für Käufer auf Xbox One oder als App für Windows 10 im Rahmen der "Play Anywhere"-Funktion für beide Plattformen zugleich erhältlich.

Laut den Machern wird das Spiel ab dem 30. März gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein, was auch dem Embargo-Termin für unseren finalen Testbericht – für den wir das Adventure selbstredend mehr als einmal komplett für euch durchgespielt haben – zusammenfällt. Für alle, die eine kleine Hilfestellung beim Lösen der Rätsel benötigen, wird euch indes parallel unsere Komplettlösung im "schwierigen Modus" der beiden Spielmodi zur Verfügung stehen, in der wir euch Schritt für Schritt durch das Point-and-Click-Abenteuer geleiten.

Wie die Entwickler mitteilen, werden die Backer ihre Download-Codes zeitnah zum genannten Termin erhalten. Wer das Projekt nicht gebackt hat, kann es aber dem genannten Datum für 19,99 Euro auf der gewünschten Plattform erwerben. Das gilt sowohl für Steam, die DRM-freie Version auf GOG.com als auch den Mac Store. Für unseren Test hat übrigens nicht nur Haupttester Benjamin das Adventure und die deutschsprachige Lokalisation von Boris Schneider-Johne unter die Lupe genommen. Auch GG-Chef Jörg hat das klassische Point-and-Click-Adventure viele Stunden gespielt. Ob der Titel am Ende den hohen Erwartungen der Genre-Fans gerecht wird oder doch eher nicht, erfahrt ihr am Donnerstag.