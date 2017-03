GG-intern: PSN-Check sucht Verstärkung

Bereits vor mehreren Jahren haben wir mit dem Arcade-Check eine News-Kategorie eingeführt, die von begabten Autoren aus unserer Community gepflegt wird. Seit der Einführung der Arcade-Checks haben die von Mitgliedern erstellten und von der Redaktion betreuten Artikel-Kategorien mit dem Indie-Check , dem eShop-Check oder dem PSN-Check Nachwuchs erhalten, in denen ihr regelmäßig neue Spieleberichte von unseren Usernundfindet.Für den PSN-Check sind wir aktuell auf der Suche nach einem (oder vielleicht auch zwei) weiteren Autoren aus der GamersGlobal-Community, der die Rubrik gemeinsam mit Old Lion betreuen wird. Ziel ist es, das die "PSN-Checker" gemeinsam zwei bis vier Checks pro Monat realisieren, wobei die Check-Verantwortlichen sich mit der Redaktion abstimmen, welches Spiel besprochen werden soll. Download-Codes für die Spiele besorgen wir euch natürlich. Sollte es doch mal notwendig sein, die Spiele zu kaufen, erstattet GamersGlobal selbstverständlich die entstandenen Anschaffungskosten.Wer uns dabei helfen möchte, den PSN-Check künftig regelmäßiger mit Spieleberichten zu erweitern, sollte selbstredend Spaß am Schreiben haben und über eine sichere Rechtschreibung verfügen. Profi-Schreiber müsst ihr nicht sein, wobei euch die Redaktion natürlich gerne mit Feedback zur Seite steht. Die PSN-Checks werden, genauso wie bei Arcade-Check und Co., nicht mit einer redaktionellen Zahlenwertung bedacht, auch, da die Spiele nicht unbedingt komplett durchgespielt werden müssen. Ein bisschen Zeit fürs Spielen und Schreiben müsst ihr aber in jedem Fall mitbringen, um in den engeren Kreis der Kandidaten aufgenommen werden zu können. Beachtet bitte, dass wir so schnell wie möglich nach einem zweiten PSN-Checker suchen und unter den Bewerbern gerne bis Ende April unseren Favoriten küren würden.Wenn ihr Interesse hättet, künftig den PSN-Check bei uns zu betreuen, meldet euch am besten per Mail an "redaktion -- at -- gamersglobal.de" mit der Betreff-Zeile "PSN-Check" unter Angabe eures GG-Usernames. Tut dies bitte bis spätestens , bis Montag, den 24. April. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen an uns haben, formuliert sie einfach als Kommentar unter dieser Newsmeldung.