The Hunter: Jagd-Simulation erscheint auch für PS4 und Xbox One

PC XOne PS4

Man muss nicht unbedingt auf der Seite des Jägers in Disneys Bambi gestanden haben, um rein virtuell mit der Flinte auf Hirsche, Wildschweine und anderes Wild-Getier anlegen zu wollen. Während PC-Spieler dies in The Hunter - Call of the Wild bereits seit Mitte Februar tun können, stellte Publisher Astragon jüngst in Aussicht, dass das noch im Jahr 2017 auch Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One tun können werden.

Einen konkreten Termin ließ das in Mönchengladbach ansässige Unternehmen, das im Fall von The Hunter den Vertrieb in Deutschland organisiert, allerdings noch nicht durchblicken. Das Spiel basiert auf der Apex-Engine der schwedischen Avalanche Studios (Just Cause 3, Mad Max) und versetzt euch in eine offene Spielwelt in Nordamerika, die 50 Quardratkilometer umfassen soll.

The Hunter - Call of the Wild ist so etwas wie die Weiterentwicklung ihrer 2009 veröffentlichten und sehr erfolgreichen Jagd-Simulation The Hunter. Neben dem Solomodus, in dem ihr euch nicht bloß frei bewegen, sondern auch Jagdmissionen von NPCs annehmen und erfüllen könnt, stehen euch auch verschiedene Mehrspieler-Funktionen zur Verfügung, innerhalb derer ihr euch mit bis zu sieben Mitspielern in derselben Spielwelt bewegt.