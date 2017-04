PC XOne PS4

Wie die Zeit vergeht: Kaum schien das Jahr 2017 begonnen zu haben, sind wir bereits im April angekommen. Schon am ersten Montagmorgen des traditionell eher verregneten Monats (aber mit Blick auf die zurückliegenden Wochen haben wir das womöglich bereits im März abgehandelt) haben wir auch gleich eine weitere unserer extralangen Spezialausgaben mit Gast parat. Diesmal ist es Björn Pankratz, der Projektleiter bei Piranha Bytes, der mit seinem Team in Essen aktuell den Release des Science-Fantasy-Rollenspiel Elex (Preview) für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorbereitet.



Natürlich müsst ihr auch in der mehr als einstündige Ausgabe mit Björn Pankratz nicht auf feste Größen wie unsere Rubrik, in der wir uns über unsere zuletzt gemachten Erfahrungen in Spielen verzichten oder auf die Vorschau auf die Inhalte in der aktuellen GamersGlobal-Woche. Viele der User-Fragen, die ihr in dieser News im Vorfeld stellen konntet, haben wir natürlich auch an Björn Pankratz weitergegeben. Im Thema der Woche widmen wir uns zudem der teils von Serienfans in extremer Form vorgebrachten Enttäuschung über den neuesten Teil ihrer Lieblingsreihe.



0:00:27 Einen wunderschönen guten Morgen!

0:00:50 Gaststar Björn Pankratz (Interview) erzählt ein bisschen was über sich.

0:01:31 Warum ist Elex (Preview) eigentlich in den Herbst verschoben worden?

0:02:03 Jak fragt: Was hat Piranha Bytes fürs Setting inspiriert, womit hebt sich das Spiel ab?

0:04:42 Wie stark fällt der Open-World-Aspekt von Elex aus? Ubisoftig?

0:07:18 Elex bleibt ein Piranha-Bytes-Spiel. Fan-Service oder gibt's andere Gründe?

0:09:37 Gibt's auch Elemente, von denen ihr glaubt, dass ihr Fans damit überraschen könnt?

0:11:16 Weshalb sind eure Spiele in den USA nicht so erfolgreich? Änder sich das mit Elex?

0:13:29 Sind die Namen eurer Spiele schlecht gewählt, um Leute anzusprechen, will ??? wissen.

0:16:55 Ihr entwickelt eure Spiele nun selbst auch für Konsole. Wie herausfordernd ist das?

0:20:29 Maverick fragt: Wie schwierig ist es für deutsche Entwickler auf dem internationalen Markt?

0:22:35 Gibt es in der deutschen Presse einen Deutschland-Bonus, will rammses erfahren.

0:26:05 Was hat die Einschätzung der Spieler mit den Erwartungen zu tun?

0:28:32 Und damit sind wir auch beim Thema der Woche: Enttäuschte Serienfans ihr überhartes Urteil . Wie war das für euch bei Gothic 3? Kannst du es verstehen, selbst wenn aus der Kritik ein Shitstorm erwächst? Und schneidet sich die Branche durch ihren Hang zu Serien womöglich selbst ins eigene Fleisch, da höhere Erwartungen leichter nicht erfüllt werden können?

0:35:45 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Björn war es unter anderem The Last of Us (im Test) für PlayStation 4.

0:37:30 Benjamin erwähnt mal nebenher Thimbleweed Park (im Test), das ihm sehr gut gefallen hat.

0:38:20 Björn muss auch noch mal The Witcher 3 (im Test) loben, das er großartig fand.

(im Test) loben, das er großartig fand. 0:39:05 Maik will wissen, wann man in einem Piranha-Bytes-Spiel endlich mal eine Frau spielen können wird.

0:41:13 User The Hood kritisiert den Schwierigkeitsgrad mit Blick auf Gold und Begleiter in Risen 3 und fragt, wie Piranha Bytes das in Elex besser machen will.

0:43:01 Spielst du deine eigenen Spiele durch, will Sven Gellersen wissen.

0:44:15 Wie hoch ist die Spielzeit von Elex ungefähr?

0:45:10 Green Yoshi interessiert, ob sich Björn eine ähnliche Entwicklung bei Piranha Bytes vorstellen kann wie bei Witcher-3-Entwickler CD Projekt RED.

0:48:57 Und noch eine Frage von Loco : Kleine Studio, große Open-World – passt das?

0:50:32 Könnt ihr euch ein Spiel außerhalb des Rollenspiel-Genres vorstellen?

0:51:14 Wie kam es zur Beteiligung an Offline - Das Leben ist kein Bonus-Level (Meinungsartikel)? Würdet ihr es noch einmal machen?

0:53:40 Wie hat sich der Weggang von festen Größen wie Mike Hoge und Co. ausgewirkt?

0:55:39 Was sind Björn Pankratz' Lieblings-Rollenspiele?

0:57:13 Benjamin bekundet seine Liebe zum ersten Gothic-Teil und erinnert sich an so manche Steuerungstücke.

0:58:15 Wie wahrscheinlich sind HD-Remakes zu Gothic 1 und 2, will ??? wissen.

1:00:20 THQ-Lightning fragt nach Björn Pankratz' Meinung zu VR.

1:02:14 Und wie steht's mit der Zukunft von VR allgemein?

1:04:12 Benjamin merkt noch was zu 3D-Filmen im Kino und Kong - Skull Island an.

1:05:23 Hat Björn Pankratz auch eine Nintendo Switch?

1:06:18 Kommen wir, nun gemeinsam mit Jörg zu den kommenden Inhalten der aktuellen Woche auf GamersGlobal

1:11:40 Tschüss bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Am besten aber abonniert ihr euch den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Anhören!