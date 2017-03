Schulzzug: Wahlkampfhilfe durch umstrittenes Arcade-Spiel

Wahlkampf ist auch immer die Zeit der - oft weniger gelungenen - Wortspiele. Dass daraus gleich ein ganzes Videospiel entsteht, ist allerdings neu. Im Rahmen des SPD-Hackathons am ersten März-Wochenende, einem 24-Stunden-Programmierwettbewerb, verbildlichten einige junge Entwickler die Erwartungen an Hoffnungsträger Martin Schulz in einem Arcade-Game:

Der Schulzzug rast in Retro-Optik ungebremst auf das Kanzleramt zu. Der Spieler kann dabei nur die Lok mit Lokführer Martin zwischen drei Gleisen umherhüpfen lassen, um Schulzcoins einzusammeln und Hindernisse zu umfahren oder umzufahren. So weit, so belanglos. Doch warum wird aus diesem Wahlkampf-Game nun ein Politikum, das Redakteure von Spiegel bis Cicero zu Kommentaren nötigt?

Nun, hinter einigen der Mauern auf Martins Weg standen noch Figuren, die Populisten wie unter anderem die AFD-Vorsitzende Frauke Petry und US-Präsident Donald Trump darstellen sollten. So konnte der Spieler mit dem Schulzzug über die politischen Gegner brettern. Nirgendwo war Blut zu sehen, nach Angaben der Entwickler flogen die Figuren als Sinnbild ihrer Ideologien auch einfach nur zur Seite. Aber die Empörung war groß, denn über Geschmack – und Geschmacklosigkeit – lässt sich vor allem öffentlich doch gut streiten. Alexander Marguier, Chefredakteur des politischen Magazins Cicero, verknüpft seine Kritik gleich noch mit einem Seitenhieb auf den Gamer allgemein:

Dass nicht jedem kindsköpfigen Computernerd klar ist, wo der Spaß aufhört und Gewaltverherrlichung anfängt, dürfte gewiss keine neue Erkenntnis sein. Aber dass die Brutalo-Phantasie mit Billigung der Sozialdemokraten tatsächlich auch an den Start gehen konnte, ist in der Tat ein Skandal nicht geringen Ausmaßes.

Auch wenn die Entwickler, die anonym bleiben wollen, ausdrücklich betonten, dass der Zug keine Menschen, sondern nur deren Weltanschauungen hinwegfegt, gaben sie dem öffentlichen Druck fürs Erste nach. Das Spiel steht jetzt jedenfalls ohne populistische Hindernisse online sowie als iPhone- und Android-App zur Verfügung, falls ihr noch auf den Schulzzug aufspringen wollt.