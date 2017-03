PS4 Pro: Media-Player-Update bringt Unterstützung von 4K-Videos

Sony hat über den offiziellen Playstation Blog ein neues Update für die PS4 Pro angekündigt. Dieses soll sich der Media-Player-App widmen und die Unterstützung von 4K-Videos auf der Konsole ermöglichen. Nach dem Update könnt ihr dann die auf einem USB-Stick oder Heimserver gespeicherten Ultra-HD-Videos im .mp4-Format abspielen. Der Punkt „Heimserver“ wird für einen bequemen und schnellen Zugriff direkt in das Auswahlmenü integriert.

Sony macht darauf aufmerksam, dass bereits formatierte USB-Sticks, auf denen Spiele und Apps für die PS4 gespeichert werden können, nicht zum Speichern oder Abspielen von Videos verwendet werden können. Besitzer des Sony-Virtual-Reality-Headsets Playstation VR werden nach der Aktualisierung ebenfalls VR-Videos in 4K abspielen können.

Nehmt atemberaubende 360-Grad-Videos in 4K-Auflösung auf und taucht dann zu Hause mit VR in diese Aufnahmen ein – gerade so, als wärt ihr wieder mitten in dieser Szene.