Montagmorgen, doch die GG-Redaktion ist schon topfit und hat sich bereits vor dem Podcast-Mikro getroffen. Benjamin und Christoph berichten euch von ihren letzten Spieleerlebnissen, geben euch einen Ausblick auf die kommenden Tage und beantworten reichlich Userfragen. Als Thema der Woche sprechen sie über moralische Entscheidungen in Videospielen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:27 Einen wunderschönen guten Morgen

00:40 Bei Christoph lief die sechste Staffel von Modern Family

01:11 Außerdem hat er den dritten Titanen in Breath of the Wild (im Test) gelegt

im Testfire-Event: es ist und bleibt Splatoon 08:04 Kona (im PSN-Check) konnte Benjamin nicht so recht überzeugen

09:46 Die Vorschau: Jörgs Uncut-Stunde danach zu Breath of the Wild , eine Kolumne von Harald Fränkel , Thimbleweed Park im Test und mit Komplettlösung, weitere VR-Hitlisten

, eine Kolumne von , im Test und mit Komplettlösung, weitere VR-Hitlisten 12:03 Das Thema der Woche: Moralische Entscheidungen in Videospielen sind immer mehr auf dem Vormarsch. Welche Gefahren lauern in Entscheidungssystemen der Marke Telltale? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit uns moralische Entscheidungen auch emotional mitreißen können?

sind immer mehr auf dem Vormarsch. Welche Gefahren lauern in Entscheidungssystemen der Marke Telltale? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit uns moralische Entscheidungen auch emotional mitreißen können? 24:02 Aladan fragt nach dem nächsten Twitch-Live-Event

fragt nach dem nächsten Twitch-Live-Event 24:41 LeeRobo und Vampiro erkundigen sich nach bestimmten Spieletests

und erkundigen sich nach bestimmten Spieletests 24:59 Melangel wünscht sich einen Überblick zum MMO-Genre

wünscht sich einen Überblick zum MMO-Genre 25:37 Ghost0815 möchte, dass wir Q1 2016 mit Q1 2017 vergleichen

möchte, dass wir Q1 2016 mit Q1 2017 vergleichen 27:52 Nuwanda fragt, wie lange wir am Stück spielen

fragt, wie lange wir am Stück spielen 29:51 Ganon : Wovon hängen die Preise für die GGG-Wochenverlosung ab?

: Wovon hängen die Preise für die GGG-Wochenverlosung ab? 30:43 Golmo interessiert, welche Printmagazine wir damals gelesen haben

interessiert, welche Printmagazine wir damals gelesen haben 31:53 Wunderheiler erweitert Golmos Frage auf Abonnements im Allgemeinen

erweitert Golmos Frage auf Abonnements im Allgemeinen 32:57 Weryx fragt sich, ob sich Toptitel in den Seitenaufrufen wiederspiegeln

33:22 Melangel mit einer zweiten Frage zu einem neuen User-Artikel-Wettbewerb

34:11 Toxe erkundigt sich nach unserer favorisierten Switch-Controller-Konfiguration

36:04 Beim nächsten Mal ist Björn Pankratz zu Gast im MoMoCa

37:06 Die Verabschiedung

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Am besten aber abonniert ihr euch den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Anhören!