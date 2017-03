Dontnod über moralische Entscheidungen in Vampyr: „Seid Dexter oder Jack the Ripper, es liegt bei euch“

PC XOne PS4

Das kommende Action-Rollenspiel Vampyr (Preview) von Dontnod Entertainment wird in diesem Jahr auf der E3 in Los Angeles in Form einer neuen Demo präsentiert. In einem Interview mit Polygon hat der Studio-Game-Director Philippe Moreau über den Titel gesprochen und dabei ein paar neue Details zu den moralischen Entscheidungen im Spiel verraten.

Wie er erklärte, wird es in Vampyr keinen moralischen Kompass geben, der euch vorgibt, welche eurer Taten gut oder böse sind. Stattdessen werdet ihr selbst frei entscheiden können, welche Leute ihr beseitigt, um euren Durst zu löschen und nach welchen Kriterien ihr diese Opfer aussucht. Durch Dialoge mit den NPCs und eigene Nachforschungen könnt ihr viel über einzelne Charaktere im Spiel erfahren und dann eurem Wunsch entsprechend handeln.

Laut Moreau soll sich der Spieler selbst fragen, wen er töten und wen er verschonen soll. So könnt ihr beispielsweise wie Dexter aus der gleichnamigen TV-Serie agieren. Dieser orientierte sich an einem eigenen moralischen Kodex und lebte seine Mordlust an anderen Mördern und Verbrechern aus. Ihr könnt aber auch wie Jack the Ripper vorgehen und auch unschuldige Leben nehmen, euch einfach an ihrem Blut laben und eure Kräfte voll ausleben.

In der Vergangenheit haben die Entwickler bereits erzählt, dass es möglich sein wird, komplette Viertel der Stadt komplett auszurotten, was allerdings auch Nachteile für euch bedeuten wird, da ihr dann auf Aufträge und Händler aus dem Bezirk verzichten müsst (mehr dazu hier: Vampyr: Narrative Director über Spielwelt, Charaktere, Nebenmissionen, Fraktionen und mehr).