Yooka-Laylee: YouTuber JonTron nach fragwürdigen Äußerungen im Netz aus dem Spiel entfernt

Eigentlich war der bekannte YouTuber Jon Jafari, alias „JonTron“ für eine Sprechrolle im kommenden 3D-Plattformer Yooka-Laylee vorgesehen und seine Dialoge waren auch bereits im Spiel, doch nun wurden die Aufnahmen vom verantwortlichen Entwickler Playtonic Games via Patch wieder entfernt. Grund dafür sind fragwürdige Äußerungen, die Jafari im Netz zu Themen, wie Einwanderung, Ethnizität und Nationalismus getätigt hat.

Alles begann mit einem kontroversen Tweet vom US-Politiker Steven Arnold King, der anmerkte, dass man „die eigene Zivilisation nicht mit fremden Kindern wiederherstellen kann“. Dem folgten einige umstrittene Tweets von Jafari, die später zu einer Livestream-Diskussion auf Twitch mit dem bekannten Streamer Steven Bonnell, alias „Destiny“ führten. Während dieser gab Jafari, selbst Sohn eines Immigranten, unter anderem an, dass die Mexikaner schon seit langem versuchen würden, ethnische Enklaven in den USA zu errichten, um „Teile des Landes von den Weißen zurückzuerobern“. Auch stellte er die Behauptung auf, dass Schwarze viel mehr Verbrechen als Weiße begehen und Weiße langsam von den Immigranten demographisch ersetzt werden (Zitat: „Niemand will eine Minderheit im eigenen Land werden“).

In einem Statement hat sich das Studio nun ausdrücklich von Jafaris Ansichten distanziert und stellte klar, dass er als Außenstehender in keiner Weise die Meinung der Entwickler repräsentiert. „Wir sind ein Studio, das Vielfalt in allen Formen feiert und sich bemüht, Spiele zu machen, die jeder genießen kann“. Jafari hat seinerseits in einem Tweet mit Bedauern auf die Entscheidung von Playtonic reagiert.