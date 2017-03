Lethal League: Release-Termin und Trailer für die Konsolenversion

PC PS4 Linux MacOS andere

Für Windows, Mac und Linux ist der Brawler Lethal League bereits seit 2014 via Steam erhältlich. Nun gab das verantwortliche Entwicklerstudio Team Reptile über die offizielle Homepage auch einen konkreten Release-Termin für die geplanten Konsolenfassungen bekannt. Das Spiel wird demnach am 10. Mai dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 erscheinen.

Lethal League kann lokal und online mit bis zu vier Teilnehmern gespielt werden. Ihr könnt gegeneinander kämpfen, oder gemeinsam im Team- und Striker-Modus antreten und auch Herausforderungen in Form von Bossgegnern bewältigen. Das Spiel bietet neben verschiedenen Arenen auch ausgefallene Charaktere, wie den verrückten Candyman, den Cyborg-Krokodil Latch, oder den skateboardenden Fabrikroboter Switch, die jeweils mit einem eigenen Stil, Fähigkeiten und Spezialattacken aufwarten. Die Kämpfe werden von einem Soundtrack mit Big-Beat-, Hip-Hop- und House-Klängen von Künstlern wie Grillo, Bignic und Dr. Lazer begleitet.