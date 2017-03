PC Linux

Steingolems am ersten Dungeon: Zum Glück haben wir schon die Kraft von vier Herzen.

Grandfather, tell me a story!

Dank Karte behaltet ihr den Überblick.

In den Dungeons müsst ihr immer wieder an Fallen vorbei.

Kämpfe und fordernde Rätsel

Die Felder werden unmittelbar nach Betreten rot und tödlich. Um Das Tor zu öffnen, müssen wir sie aber alle einfärben.

Fazit

Preis auf Steam: Erscheint am 28.3.2017

In einem Satz: Überzeugende Hommage an die 16-bit-SNES-Rollenspiele der 90er

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.oder– das Super Nintendo hatte einige Kracher-RPGs im Portfolio. Das denken sich auch die in Toronto und Pittsburgh ansässigen Entwickler von Castle Pixel, die ihre nostalgischen Erinnerungen an die 90er Jahre heute in neue "SNES"-Spiele umsetzen. Nach dem Plattformerbringen sie nun miteine Hommage auf Zelda auf den Markt, was nicht nur durch einen Hinweis zu Spielbeginn offensichtlich wird.Nicht nur im "The Warriors Prayer" der Metal-Bandmöchte ein Enkel eine Geschichte erzählt bekommen. Auch Lily und Chrys haben dieses Ansinnen. Und zwar diesmal nicht schon wieder die von dem Elfenjungen, der die Prinzessin rettet. Stattdessen geht es um die Geschichte von Lily, die einen ganz besonderen Tag vor sich hat. Einen, den man nur einmal erlebt. Lily wird nämlich zum "Rose Knight" geschlagen. Nach den Feierlichkeiten geht es zunächst auf Rattenjagd im örtlichen Dungeon. Dabei entdeckt Lily auch ein geheimes Labor des Zauberers Crocus, der seinen Bruder König Orchid stürzen möchte.Zurück im Thronsaal ist Lily jedoch zu spät: Crocus hat Orchid bereits mit einem Schlaffluch belegt. Dieser kann nur mit einem Trank, für den jedoch drei heilige Zutaten benötigt werden. Während sich die Ritter aufmachen, die Zutaten zu besorgen, soll Lily eigentlich trainieren. Stattdessen begibt sie sich jedoch auch auf ihre Quest!Die Geschichte erlebt ihr dabei nicht nur in der Spielwelt, auch Lily, Chrys und ihr Großvater melden sich immer wieder zu Wort. Teils könnt ihr sogar dem Großvater auf die Sprünge helfen und beispielsweise entscheiden, welche Art von Gegnern (Steingolems oder Bogenschützen) in der Geschichte vorkommen. Durch diese Erzählweise bekommt Blossom Tales einen ganz eigenen Charme.Gekämpft wird standesgemäß mit einem Schwert, das neben dem Schlag auch einen Rundumschlag und eine Sprungattacke ermöglicht. Dazu kommt ein Schild. Ihr könnt Hocker und Büsche zerlegen sowie Gräser, in denen ihr langsamer lauft, mähen. Mit den Bewohnern der Welt könnt ihr kleine Unterhaltungen führen, müsst aber natürlich zunächst zu den Druiden, denn dort ist das erste größere Dungeon. Den Weg kämpft ihr euch gegen Steingolems oder Bogenschützen frei. Einen Blick solltet ihr dabei stets auf eure Herzenanzeige haben. Ausdauer benötigt ihr für Spezialattacken, die ihr mit zunehmenden Spielverlauf freischaltet. Bomben könnt ihr legen oder werfen, außerdem verliert einer der Zwischenbosse Pfeil und Bogen. Waffen zerbrechen übrigens nicht, wir sind ja schließlich in den 90ern.Neben den Kämpfen legt das mit stimmiger Musik untermalte Blossom Tales einen Schwerpunkt auf Geschicklichkeitspassagen und Rätsel. So müsst ihr bestimmte Stellen mit Pfeilen treffen, euch über wegbrechende Bodenplatten bewegen während euch Kettenkugeln um die Ohren sausen oder versteckte und nur mit einem Riss angedeutete Räume aufsprengen. Und schon im ersten Durchgang sind einige Stellen gar nicht so leicht schaffbar. Zum Glück sind die Rücksetzpunkte fair: Ihr startet einfach erneut im Raum. Sterbt ihr aber zu oft, geht es eine ganze Ecke zurück. Das Weiterkommen fällt dann aber natürlich einfacher als zuvor. Speicherstände gibt es übrigens, ganz klassisch, drei.Blossom Tales - The Sleeping King ist eine rundum gelungene Hommage an Zelda und die Rollenspiele der SNES-Ära. Die optische Ähnlichkeit ist unverkennbar, Musik und Effekte gelungen, der spielerische Anspruch gegeben und die Geschichte interessant erzählt. Die Steuerung, wir griffen zum Gamepad, ging uns, abgesehen von anfänglichen Schwierigkeiten beim Bombenwurf, sehr gut von der Hand. Wenn ihr die Spiele der 90er geliebt habt, wird euch die durch Castle Pixel ermöglichte Zeitreise nicht enttäuschen. Falls ihr noch mit euch hadert, könnt ihr euch weitere Eindrücke in unserem "Let's Try"-Video verschaffen oder die Demo ausprobieren.