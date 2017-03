Unexplored: The Balance Update, part 2

PC Linux MacOS

Auf eins folgt zwei, so auch beim kürzlich erschienenen "The Balance Update" für den Roguelite-Hit Unexplored (zum Indie-Check von Unexplored). Der Fokus liegt dabei auf der Spielbalance und Bugfixes.

Zu den Gamebalance-Änderungen gehört etwa, dass Schwungwaffen beim Schwingen jetzt eine etwas erhöhte Reichweite haben, Höllenhunde nicht mehr von Rauch geblendet werden und der Werwolf nun immun gegenüber normalen Waffen ist. Heilwasser gibt nun keine HP mehr zurück, aber heilt Bleeding, Stuns, Drains, Poison und Deafness. Waffenhändler verkaufen nun auch Pfeile.

Bei den Bugfixes werden jetzt in Forges und anderen Behältnissen aufbewahrte Gegenstände korrekt gespeichert. Skelette werden nun zerstört, wenn sie auf Lava sterben und verschwinden, wenn sie in Abgründe stürzen. Mit dem Staff of Steal Life könnt ihr euch nicht mehr heilen, wenn ihr Fässer beschädigt.

Zum Polishing gehört beispielsweise, dass ihr jetzt eine Anzeige bekommt, wenn Gegner euch riechen und eine Meldung, wenn Gegenstände identifiziert oder zersetzt werden.

Für die nächsten Wochen sind einige Überraschungen geplant. So sollen neue Features es erlauben, das Spiel auch auf andere Arten zu erleben. So soll es die Möglichkeit für kurze Runs mit einem separaten Leaderboard geben. Auch mehr Inhalte sollen folgen.