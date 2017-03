The Occupation: Politisches Adventure der Ether-One-Macher angekündigt

PC

Mit The Occupation hat White Paper Games, das Studio hinter Ether One, sein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um ein politisches Adventure im England der 1980er Jahre. Nach einem Terroranschlag plant die Regierung ein Gesetz, den sogenannten Union Act, der in Zukunft solche Vorfälle verhindern soll, jedoch auch die Freiheit und Rechte der Bürger massiv einschränken würde. Ihr spielt einen britischen Journalisten, der durch seine Enthüllungen Einfluss auf die Abstimmung im Parlament nehmen und dieses Gesetz verhindern kann. Ihr habt nur vier Stunden, die im Spiel in Echtzeit ablaufen, um basierend auf euren Beweisen Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Landes bestimmen könnten.

Erste Spielszenen aus The Occupation könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Spiel soll noch im Laufe dieses Jahres für den PC erscheinen.