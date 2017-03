Super Mario Run: Umsatzerwartungen wurden bislang nicht erfüllt

iOS Android

Mit der Veröffentlichung der Android-Version von Super Mario Run erfüllte Nintendo den Wunsch vieler Fans, die, nach dem äußerst erfolgreichen Release der iOS-Version, auch endlich in den Genuss des Endless-Runners kommen wollten. Zusätzlich erschlossen sie auch neue, riesige Absatzmärkte aufgrund der Marktherrschaft Androids. Aber wie erfolgreich ist der Titel wirklich? Das fragten sich auch die Redakteure des Magazins Nikkei Asia, die daraufhin das Gespräch mit dem Präsidenten von Nintendo, Tatsumi Kimishima, suchten und eine interessante Antwort erhielten.

Kimishima führte aus, dass Super Mario Run die internen Umsatzerwartungen bisher nicht erfüllen konnte. Genaue Zahlen nannte er zwar nicht, jedoch ist bekannt, dass Nintendo bereits Ende Januar von 78 Millionen Downloads sprach. Die Crux an der Sache ist allerdings, dass nur vier Prozent aller User das Spiel auch tatsächlich für die veranschlagten zehn Euro kauften, nachdem sie die umfangreiche Demo durchgespielt hatten. Das würde einen bisherigen Umsatz von ungefähr 3,5 Millionen Euro bedeuten.

Trotzdem wird sich nichts an der Verkaufsstrategie ändern. Um die Spielerschar zu erweitern, nimmt Nintendo die niedrigen Zahlen in Kauf. Mit weiteren Smarthone- und Mobilspielen sollen die Spieler immer mehr an das Nintendo-Universum gebunden werden, die dann nach und nach die anderen Marken des Hauses, wie Pokémon Go oder die Fire Emblem-Reihe, für sich entdecken und spätestens dann auch Geld einbringen sollen.