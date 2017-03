Battle Brothers: Rundentaktik-Rollenspiel verlässt Early Access

PC

Das Rundentaktikspiel Battle Brothers des Hamburger Indie-Entwicklers Overhype Studios ist seit dem 24.3.2017 in seiner finalen Fassung erhältlich, nachdem es über eineinhalb Jahre als Early-Access-Titel angeboten wurde. Im Spiel übernehmt ihr die Verwaltung einer mittelalterlichen Söldnereinheit, die in rundenbasierten Hexfeldschlachten gegen andere menschliche Truppen, aber auch typische Fantasy-Gegner, wie zum Beispiel Orks, bestehen muss.

Ähnlich wie in The Banner Saga bereist ihr mit eurem Trupp eine Weltkarte und müsst zwischen den Gefechten als Reaktion auf Zufallsereignisse folgenschwere Entscheidungen treffen. Als Rollenspielelement unterscheiden sich eure Truppmitglieder individuell, weisen eigene Hintergrundgeschichten auf und erlangen nach jedem Kampf Erfahrung. Stirbt ein Recke, so wird er permament aus der Partie entfernt. Das Spiel folgt dabei einer Hintergrundgeschichte, die euch in immer herausfordernde Kämpfe verwickelt. Der veröffentlichte Launch-Trailer, den ihr am Ende der News findet, vermittelt euch einen Ersteindruck des Titels.

Battle Brothers ist für 27,99 Euro derzeit nur auf Englisch für den PC verfügbar.