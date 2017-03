SWTOR: Update 5.2 - "Der Krieg um Iokath" ab dem 11. April spielbar

PC

Ab dem 11. April schaltet Bioware das neue Update Der Krieg um Iokath für Star Wars - The Old Republic frei und hebt das Spiel auf die Version 5.2. Dieses führt die Geschichte um den Fremdling fort, welche in Knights of the Fallem Empire und Knights of the Eternal Throne eingeführt wurde. Die Storyerweiterung versetzt euch auf den uralten aber hochentwickelten Planeten Iokath welchen ihr zusammen mit euren Verbündeten der Republik oder des Imperiums erforschen könnt. Oder ihr stellt euch zusammen in einer neuen Operation Tyth, einer tödlichen Droiden-Superwaffe. Um am Krieg um Iokath teilzunehmen benötigt ihr mindestens Level 70.

Neben der Fortführung der Geschichte und Operation bietet euch das Update neue tägliche wiederholbare Missionen und die Wiederkehr von zwei Begleitern, den Sith-Krieger-Gefährten Malavai Quinn und die ehemalige Soldaten-Gefährtin Elara Dorne. Außerdem läuft noch bis zum 10. April das Bonus-EP-Event, welches euch 250% Bonus-Erfahrung und 350% Erfahrung im Galaktischen Kommando bringt.