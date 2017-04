Insbesondere die Spiele der großen Publisher sind Teil bereits bekannter Marken:oder auch die alljährlichen Auflagen verschiedener Sportspiele zählen dazu. Von Jahr zu Jahr gibt es bisweilen recht große Unterschiede, mit besonders innovativen Ansätzen geizen die Fortsetzungen jedoch genauso oft. Manche Spieler würden gar behaupten, dass die Zugehörigkeit zu einer Spielereihe oder Marke mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Tod innovativer Spielkonzepte ist.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir eure Meinung zu diesem Thema erfahren. Bieten Spielereihen für euch im Vorfeld eher die Art der Verlässlichkeit bezüglich dessen, was euch darin erwartet, oder gehört ihr eher zu jenen, die genau dieser vermeintliche Verlässlichkeit bezüglich Spielmechanik und Qualität eher abschreckt?Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher zu schildern. Spielt ihr etwa regelmäßig den neuen Teil einer Spielereihe, überspringt jedoch häufiger mal einen Teil, das ihr wenig Neues erwartet? Meidet ihr Spielereihe aufgrund der angeblichen Innovationsarmut zunehmend und schwenkt auf andere Spiele um? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.