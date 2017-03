GG-Blitzaktion: Gewinnt Mass Effect - Andromeda für PC [beendet]

PC XOne PS4

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen hat unser User. Herzlichen Glückwunsch!Es ist wieder da, das wohl beste Science-Fiction-Universum, das je für eine Videospielreihe entwickelt wurde. Mass Effect - Andromeda (im Test ) entführt euch dabei in eine bislang unbekannte Galaxie, 10.000 Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Eure Aufgabe in der Rolle des sogenannten Pathfinders Sara oder Scott Ryder besteht darin, eine neue Heimat für die Menschheit und ihre Verbündeten zu finden. Allerdings erweisen sich zunächst alle zuvor als geeignet betrachteten Planeten als ungeeignet für die Besiedlung – und es liegt an euch, dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Dumm nur, dass sich mit der Spezies der Kett eine weitere Macht in eure ohnehin schwierige Mission einschaltet und euch bis aufs Blut bekämpft.Ähnlich wie in der Trilogie mit Commander Shepard dürft ihr natürlich auch in Mass Effect - Andromeda mit den Crew-Mitgliedern an Bord eures Raumschiffs Tempest nicht bloß in die Schlacht ziehen oder verschiedene Planeten der Andromeda-Galaxie umfangreich erkunden, sondern auch Romanzen mit ihnen beginnen. Wenn ihr euch clever (oder einfach nur treu und aufrichtig) verhaltet, springt dabei sogar ganz sicher irgendwann mehr heraus, als bloß ein Küsschen!Das ist noch lange nicht alles, was ihr in Mass Effect - Andromeda erleben könnt – und einer von euch sogar schon bald höchstselbst in der PC-Version des Science-Fiction-Rollenspiels. Denn in unserer heutigen Blitzaktion verlosen wir einen Download-Code für Electronic Arts' Webportal Origin, mit dem das Spiel für Lau in euren Account wandert. Müssen wir noch mehr sagen? Zumindest ein paar Dinge. Wenn ihr den Code gewinnen möchtet, hinterlasst unter dieser News einen Kommentar, der eindeutig zum Ausdruck bringt, dass ihr den Origin-Key haben möchtet. Tut ihr das bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 26. März 2017 um 23:59 Uhr, landet ihr automatisch im Lostopf, aus dem heraus wir den Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmenEine weitere Einschränkung gibt es noch: Ihr müsst den Kommentar als registrierter User posten, um gewinnen zu können. Solltet ihr noch kein User-Profil bei GamersGlobal haben, ist das allerdings kein Hindernis: Legt euch innerhalb weniger Minuten einfach ein Nutzerkonto auf dieser Seite an und postet dann euren Teilnahmekommentar. So nehmt ihr zu gleichen Gewinnchancen wie jeder anderer registrierte User an der Blitzaktion teil. Die Auflösung der Blitzaktion und der Versand des Download-Codes via privater Nachricht erfolgt im Laufe des kommenden Montags.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!