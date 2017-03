Switch WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Stunde danach zu Zelda - Breath of the Wild steht exklusiv für Spender der letztjährigen Weihnachtsaktion, Premium-User sowie Einmalzahler (per Euro oder Premium Points) bereit. Für Letztere gibt es eine Geld-zurück-Garantie*.



Sie war das 15. und letzte Spendenziel der Weihnachtsaktion 2016: Die Stunde danach – ein Teilnehmer der Stunde der Kritiker stellt euch ein Spiel nach dem Weiterspielen erneut in einer geschnittenen Solo-SdK vor. Die erste der vier versprochenen Folgen steht ab sofort für alle Spender, Premium-User und Einmalzahler zur Verfügung – zu The Legend of Zelda – Breath of the Wild. Als kleine Besonderheit ist es keine Solo-Ausgabe, denn sowohl Heinrich als auch Jörg wollten eine weitere Stunde aufnehmen. Beide haben seit der regulären Stunde der Kritiker zum neuen Zelda (frei für alle!) bereits etliche Stunden in Hyrule verbracht. Während Heinrich auf 20 Stunden kommt, hat Jörg bereits über 50 Stunden auf dem Kerbholz.



Das wiederum bedeutet, dass sie in der Stunde danach ganz unterschiedliche Abenteuer erleben – Heinrich erkundet zunächst ein wenig die Open World und geht danach seinen ersten Titanen an, Jörg hingegen begibt sich zunächst auf eine Insel, die eine ganz besondere Prüfung bereithält, bevor er seinerseits Hyrule durchstreift, um langsam mit der Suche nach dem dritten Titan zu beginnen.



Lasst euch überraschen, was euch Jörg und Heinrich zu zeigen haben. Und sollte euch das noch nicht reichen, dürft ihr euch auch noch auf "Jörgs Uncut-Stunde danach" freuen, die in wenigen Tagen folgen wird. Die normale Stunde der Kritiker zu Breath of the Wild steht wie gesagt weiterhin kostenlos für alle bereit.



Jetzt aber viel Spaß beim Anschauen!



*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Zelda-Danach".