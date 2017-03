The Elder Scrolls - Legends: F2P-Sammelkartenspiel für iPad verfügbar

iOS

Bereits im Apri 2016 kündigte Bethesda mit The Elder Scrolls - Legends einen neuen Ableger aus dem bekannten Spieleuniversum an. Nun ist das Sammelkartenspiel auch für das iPad erhältlich. The Elder Scrolls - Legends orientiert sich an Titeln wie Hearthstone oder Magic the Gathering und ist grundsätzlich kostenlos spielbar. Wie bei den Vorbildern sammelt ihr Karten, mit denen ihr gegen KI-Gegner und andere Spieler antreten könnt. Dadurch lassen sich die Werte eurer Sammelkarten steigern. Für Ungeduldige gibt es zudem einen Ingame Shop, der Kartenpakete zum Preis von 2,99 US-Dollar bis 69,99 US-Dollar zum Kauf anbietet.

Die Mobile-Version unterstützt bislang nur Apple-Tablets mit iOS 10 oder höher und iPads ab der vierten Generation. Bereits seit dem 9. März 2017 ist The Elder Scrolls - Legends auch für den PC erhältlich, Umsetzungen für MacOS und Android-Geräte sollen in den nächsten Monaten folgen. Am 5. April 2017 soll zudem die Erweiterung "Fall der Dunklen Bruderschaft" erscheinen, die vor allem neue PvE-Inhalte liefern sollen. Geplant sind über 40 neue Karten und weitere Kampagnenmissionen.