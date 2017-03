EA Play: Publisher zeigt auf Event zur E3 Battlefront 2, Need for Speed und "einiges mehr"

PC XOne PS4

Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird Publisher Electronic Arts zur diesjährigen E3 ein eigenständiges Presseevent am Rande der wichtigsten Spielemesse der Welt veranstalten und der eigentlichen Messe fernbleiben. Kürzlich hat EA einige der Spiele genannt, die auf der Veranstaltung, die vom 10. bis 12. Juni in Los Angeles stattfindet, gezeigt werden. Anspielbar werden dort unter anderem das für Ende dieses Jahres angekündigte Star Wars - Battlefront 2 sein, dessen Vorgänger im Jahr 2015 den Handel erreichte. Darüber hinaus wird es Neuigkeiten zum kommenden Teil der Need for Speed-Reihe geben sowie zu EAs Sportserien, FIFA, Madden und NBA Live.

Laut EA soll das allerdings noch nicht alles sein, was der Publisher auf der EA Play vorstellen möchte. Neuigkeiten dürfte es im Rahmen der Pressekonferenz wohl in jedem Fall zum im vergangenen Jahr erstmals mit Ingame-Szenen gezeigten Star-Wars-Spiel von Visceral Games geben. Auch weitere Neuankündigungen sind möglich. Erweiterungen zum gestern in Europa veröffentlichten Mass Effect - Andromeda (im Test) scheinen ebenso denkbar wie die Ankündigung eines neuen Teils der Dragon Age-Reihe.