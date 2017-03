Abwärtskompatibilität: Drei weitere Last-Gen-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Darksiders Warmastered Edition (Testnote: 8.0) und Darksiders 2 Deathinitive Edition sind zwar bereits seit einer ganzen Weile für die Xbox One erhältlich. Wer sich das Geld für die beiden Remastered-Versionen on THQ Nordic aber gespart hat, weil er noch die Originalspiele für die Xbox 360 besitzt, kann die Last-Gen-Versionen nun ebenfalls auf der Xbox One spielen. Wie Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb via Twitter die Fans informierte, wurde die Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsliste um die beiden Titeln ergänzt.

Ein weiteres Xbox-360-Spiel, das ab sofort auf der aktuellen Konsole der Redmonder gespielt werden kann, ist Ubisofts Assassin’s Creed Revelations (Testnote: 8.5). Die aktualisierte Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen.