Recore: USK-Eintrag weist auf eine „Definitve Edition“ hin

PC XOne

Comcept, Armature Studio und Microsoft bringen demnächst offenbar eine Definitive Edition für das Action-Adventure Recore (Testnote: 7.0) auf den Markt. Im NeoGAF-Forum wurde das Bild eines entsprechenden Eintrags veröffentlicht. Dieser tauchte kurzzeitig in der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) auf, wurde allerdings inzwischen wieder entfernt.

Was die Definitive Edition bieten wird, verrät der Eintrag nicht. Üblicherweise handelt es sich um ein Komplettpaket mit allen Zusatzinhalten, die bei Recore allerdings bisher fehlen. Der im vergangenen Jahr angekündigte erste DLC lässt derzeit noch auf sich warten. Dieser soll laut den Entwicklern den versprochenen, fünften Begleiter „T8-NK Corebot“ für die Protagonistin Joule ins Spiel bringen. Ein Trailer dazu wurde bereits Anfang Dezember 2016 veröffentlicht.

Wie das Entwicklerteam erst am vergangenen Mittwoch via Twitter bestätigte, arbeite man weiterhin daran, den DLC und „andere aufregende Inhalte“ für Recore zu bringen. Auch HDR-Support steht für den Titel auf dem Plan. Der DLC und die neuen Features dürften dann vermutlich in der Definitive Edition enthalten sein. Die digitale Version von Recore ist nach wie vor nur über Microsofts Online-Store als Teil des Play-Anywhere-Programms erhältlich. Ob es mit der Definitive Edition auch einen Steam-Release geben wird, bleibt abzuwarten.