Vaporum: Steampunk-Dungeon-Crawler in Entwicklung

PC

Das Indie-Studio FatBot Games arbeitet derzeit an Vaporum, einem weiteren Vertreter aus dem Genre der Dungeon-Crawler. An Klassiker wie Eye of the Beholder oder Dungeon Master angelehnt, erkundet ihr als Einzelheld schrittweise in First-Person-Perspektive einen Turm und müsst Kämpfe in Echtzeit bestreiten sowie eingestreute Rätsel lösen. Stilistisch außergewöhnlich ist das düstere, atmosphärische Steampunk-Setting, in das euch die Entwickler entführen wollen. Es ist also beileibe kein Zufall, dass die Macher ihr Erstlingswerk Vaporum nennen, welches aus dem Lateinischen übersetzt "Dampf" bedeutet.

Auch mit dem enthaltenen RPG-System beschreiten die Entwickler einen anderen Weg: Euren Charakter werdet ihr nicht traditionell durch Attributssteigerungen, sondern durch das Anlegen neuer Komponenten für euer getragenes Exo-Rig (eine Art Rüstung) verbessern können. Zahlreiche (mechanische) Gegner hinterlassen nach ihren Ablegen Loot, den ihr euch zunutze machen könnt. Durch die flexiblen Modifikationen der oben erwähnten Rüstung, die jeweils andere Boni und später sogar passive Skills mit sich bringen, könnt ihr euren eigenen Spielstil festlegen.

Vor kurzem stellten die Entwickler ihr Spiel auf Steam Greenlight vor, den hierzu parallel veröffentlichten Trailer findet ihr am Ende dieser News zum Anschauen bereitgestellt. Er gewährt euch einen ersten Ausblick auf das Gameplay und die voraussichtliche Optik des Titels. Da dieser sich noch im Alpha-Status befindet, dürfte sich grafisch im Hinblick auf die finale Version noch einiges ändern. Eine Auswahl an weiteren Screenshots aus dem Spiel erhaltet ihr zudem in unser Galerie.

Der Release von Vaporum ist für das zweite Quartal 2017 vorgesehen, bisher ist nur der PC als unterstützte Plattform angegeben.