The Starry Expanse Project: 3D-Remake von Riven - The Sequel to Myst

Als 1997 mit Riven - The Sequel to Myst der Nachfolger zum bis dahin meistverkauften PC-Spiel der Welt, Myst von Cyan Worlds, erschien, erreichte es nicht den durchschlagenden Erfolg des ersten Teils. Dennoch fand das Grafik-Adventure eine Menge Fans. Eine Handvoll derer setzte sich 2010 zusammen, gründete das Studio Team Roster und begann mit einer 3D-Umsetzung von Riven. Während das Projekt jahrelang mit nur kleinen Schritten voranging, hat sich das Team jüngst mit neun weiteren Programmierern verstärkt, unter ihnen hauptsächlich 3D-Spezialisten.

Spielwelt, Geschichte und Rätsel bleiben in The Starry Expanse Project, so der offizielle Arbeitstitel, unverändert zum Original. Allerdings klickt ihr euch nicht mehr durch einzelne vorgerenderte Bilder, sondern könnt euch in Rundum-3D frei bewegen. Zudem wurden die Animationen und Zwischensequenzen komplett neu programmiert. Die Hintergrundgeschichte knüpft nahtlos an den Vorgänger an. In der geheimnisvollen, an Steampunk erinnernden Welt Riven schickt euch Atrus, den ihr am Ende von Myst befreit habt, auf die Suche nach seiner verschleppten Frau Katharina und seinem Vater Gehn. Auf eurer Reise über die fünf Inseln werdet ihr von Notizen und Buchausschnitten geleitet und stoßt auf erstaunliche Erkenntnisse über Riven und die gesuchten Personen.

Laut Angaben von Team Roster hat Cyan Worlds, das nach wie vor die Rechte an dem Titel besitzt und selbst noch auf dem Spielemarkt aktiv ist (Obduction), nicht nur das Fan-Remake erlaubt, sondern auch Hilfe bei der Entwicklung angeboten. Ein Erscheinungstermin konnte bisher nicht bekanntgegeben werden. Stattdessen wird von Team Roster nicht ausgeschlossen, die letzte Finanzierung durch eine Crowdfunding-Kampagne zu realisieren. Auf ihrer Homepage geben die Entwickler tiefe Einblicke in den Entstehungsprozess. Dort haben sie auch eine kleine Demo und ein kurzes Gameplay-Video veröffentlicht. Beides findet ihr im Anschluss an diese News.