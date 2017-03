Prey: Entwickler über Hauptfigur, Entscheidungen und mehr

PC XOne PS4

Entwickler Arkane Studios Austin hat heute ein neues Video zum Actionspiel Prey (Preview) veröffentlicht, das sich speziell mit der wahrweise männlichen oder weiblichen Hauptfigur beschäftigt. So heben die Macher unter anderem die Möglichkeiten des Spielers vor, mit denen sie selbst den Charakter ihres Alter Ego sowie dessen Beziehungen zu anderen Charakteren an Bord der Raumstation beeinflussen können. Die Entscheidungen könnten dabei auch Einfluss auf das Ende des Spiels haben. Verschiedene Enden hatte das Studio bereits in Aussicht gestellt. Das komplett deutsch untertitelte Video zur Hauptfigur könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Mit Prey spendiert Publisher Bethesda der ehemals bei Take-2-Interactive beheimaten Marke eine Wiedergeburt, die allerdings mit dem Original aus dem Jahr 2006 nicht allzu viel gemein hat – inhaltliche Bezüge gibt es gar nicht. Stattdessen erinnern zahlreiche Elemente des Spiels an Looking Glass Studios' Klassiker System Shock, aber auch gewisse Parallelen zu Dishonored sind zu erkennen.

Prey erscheint am 5. Mai für PC, Xbox One und PlayStation 4. Wie bei vielen anderen großen Spieleproduktionen auch lockt Bethesda mit Ingame-Boni für Vorbesteller.