Sniper - Ghost Warrior 3 fertig entwickelt, Details zum Herausforderungsmodus

PC XOne PS4

Nachdem City Interactive den Release von Sniper - Ghost Warrior 3 (Preview) kurzfristig auf den 25. April verschoben hatte, gab der Entwickler heute die sogenannte Goldmeldung heraus, also die Bekanntgabe der Fertigstellung der Version, die nun im Presswerk vervielfältigt werden soll. Darüber hinaus veröffentlichte das polnische Studio heute einen neuen Trailer, der euch den "Herausforderungsmodus" vorstellen soll. Ihr findet ihn direkt unten in dieser News.

Konkret dreht sich das Video um die sogenannten Zusatzoperationen. Diese Missionen sollen sich über die gesamte offene Spielwelt von Sniper - Ghost Warrior 3 erstrecken, die euch in ein fiktives Szenario in der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien entführt. Neben dem Solomodus wird der neue Teil der taktisch angehauchte Actionreihe auch einen Mehrspieler-Modus umfassen, in dem ihr euch unter anderem auch in klassischen Deathmatches mit anderen Spielern messen könnt.

Sniper - Ghost Warrior 3 erscheint zum eingangs genannten Termin für PC, PlayStation 4 und Xbox One.