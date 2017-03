Die neue Ausgabe der Wochenend-Lesetipps ist da, in der es vorwiegend um Altes geht. Zum einem darum, wie viel alte Spiele auf Plattformen wie Virtual Console kosten sollten. Zum anderen um eine Ausstellung im Deutschen Computerspielemuseum, die sich mit der Frühphase der Computerspiele befasst. Ein weiterer Artikel beschäftigt sich damit, wieso Spieleentwickler sich ruhig trauen sollten, politische Botschaften in ihre Titel zu packen, statt diese nur als unpolitische Unterhaltungsprodukte zu betrachten.Derstandard.at am 19. März, Rainer SiglSpiele wieodersind in der Vergangenenheit wegen ihrer Darstellung des "War on Drugs" bzw. von Plünderern in New York in Kritik geraten. Hersteller argumentieren dann gerne damit, dass es sich nur um Spiele ohne tiefere politische Aussage handele.glaubt, dass hier viel Potenzial verschenkt wird: ""Bioshock: Infinite" stellt vordergründig Rassismus und US-Nationalismus in einer fiktiven Paralleldimension an den Pranger, reproduziert aber zugleich Stereotype und kann sich letzten Endes nicht einmal dazu durchringen, den Widerstand gegen diese Diktatur nicht als irgendwie ebenso böse hinzustellen. [...] Spiele, die politische Themen behandeln und sich in Details um größtmöglichen Realismus und Nähe zur realen Welt bemühen, können nicht anders, als ideologische Aussagen zu treffen."Ndr.de am 23. März, Tobias NowakIm Deutschen Computerspielemuseum in Berlin findet noch bis Ende April die Ausstellung "Aufschlag Games" statt, bei der es um die frühe Phase der Computerspiele geht. Insbesondere steht dabei der ZX Spectrum im Mittelpunkt, der Audiokassetten als Datenträger genutzt hat. Museumsdirektorerzählte dem NDR: "Es gab damals quasi auch schon eine Frühform des Internets. In bestimmten Computersendungen wurde dieser Code dann über das Radio verbreitet. Die Leute haben die Tonfolge einfach mitgeschnitten und sie zu Hause in ihren Computer eingespielt. Sie hatten sich damit ein Programm quasi runtergeladen." Der Artikel befasst sich auch mit dem Nachhall der damaligen Ära in der heutigen Zeit.Kotaku.com am 21. März, Chris Kohler (Englisch)In der Anfangsphase von Virtual Console auf der Wii haben alle Spiele genau 4,99 $ gekostet. Das führte dazu, dass zum Beispiel Square Enix kaum Spiele über diesen Kanal vertrieben hat.von Kotaku meint, dass sich der Preis eines Spiels nach seiner Qualität richten sollte, nicht nach seinem Alter: "Das gilt in beide Richtungen. 4,99 $ war die Ober- und Untergrenze. Ich glaube, dass Super Mario Bros. 3 weit mehr als einen Fünfer wert ist. Ich glaube auch, dass Urban Champion nicht mehr als 99 Cent kosten sollte."

