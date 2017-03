Shiness - The Lightning Kingdom: JRPG aus Frankreich erscheint am 18. April

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie der französische Publisher Focus Home Interactive heute im Rahmen eines Trailers bekannt gab, hat das Japano-artige Actionrollenspiel Shiness - The Lightning Kingdom nun einen offiziellen Release-Termin. Konkret soll das Spiel des französischen Indie-Entwickler Ynnis Interactive ab dem 18. April für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Das zuständige Studio hatte zuvor vor allem Erfahrungen bei der Entwicklung von iOS-Spielen gesammelt. Im Mai 2014 hatten sie ihr Projekt Shiness bei Kickstarter erfolgreich finanziert und später mit Focus einen Publisher gefunden. Das JRPG können Interessierte bei Steam vorbestellen. Aktuell wird dort noch ein Rabatt von 15 Prozent auf den finalen Verkaufspreis von 29,99 Euro gewährt. Den Preis für die Konsolenversionen auf PS4 und Xbox One nannte Focus noch nicht. Auf beiden Plattformen dürfte er sich jedoch in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

In Shiness schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Spielfiguren, mit denen ihr die Welt erkundet. Die Kämpfe finden, wie bei JRPGs üblich, in einer Arena-ähnlichen Umgebung und rundenbasiert statt.