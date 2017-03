Resident Evil 7: Erste Making-of-Episode veröffentlicht // Entwickler sprechen über entfernte Features

PC XOne PS4

Capcom hat mit „Beginning Hours“ den ersten Teil eines Making-of zum im Januar dieses Jahres erschienenen Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) veröffentlicht. Im rund elf Minuten langen Beitrag kommen verschiedene Entwickler, darunter Executive Producer Jun Takeuchi und Director Koshi Nakanishi zu Wort, um über die Entwicklung verschiedener Spielelemente und Ideen (wie etwa der Ego-Perspektive) zu sprechen.

Im Verlauf des Videos verraten die Macher, dass es auch recht interessante Features gab, die es nicht in die finale Version des Spiels geschafft haben. So sollte es laut Takeuchi ursprünglich Zombies im Spiel geben, die auf die Atemgeräusche des Spielers reagieren und es sollte möglich sein, die Luft anzuhalten, um an denen vorbeizuschleichen. Eine Bildschirmanzeige sollte den Spieler darüber informieren, wie lange er noch ohne Luft durchhalten kann.

Wir fanden die Idee lustig, merkten aber schnell, dass die Spieler dazu tendieren selbst die Luft anzuhalten, was das Ganze für sie auf Dauer ermüdend machte. Auf dem Papier war es eine tolle Idee, doch wir haben sie gestrichen, weil wir dachten, dass so etwas nach 15 Stunden bei den Leuten zur Hypoxie führen könnte.

Außerdem sollte die Familie Baker ursprünglich einen Hund als Haustier haben, „ich habe seinen Namen vergessen, ich glaube es war Diane oder so ähnlich“, erklärt Nakanishi. Der Hund war auch Teil der Dinner-Szene im Spiel, wurde allerdings später wieder entfernt. „Jetzt wo ich daran zurückdenke, wünschte ich mir, wir hätten ihn behalten“, so der Entwickler.