Tesla Effect: Tex Murphys jüngstes Abenteuer kommt auch für Xbox One

Nachdem Chris Jones und Aaron Conners den sechsten Teil der Adventure-Reihe Tex Murphy im Mai 2014 für Windows-Systeme und Mac veröffentlichten, scheint Tesla Effect - A Tex Murphy Adventure (im Test: Note 7.0) demnächst auch für Xbox One zu erscheinen. Das legt ein kürzlich veröffentlichter Prüfeintrag bei der USK nahe, in dessen Rahmen der Xbox-Version eine Freigabe ab 12 Jahren erteilt wurde. Als Antragssteller ist mit Atlus derselbe Publisher vermerkt, der auch schon in die PC-Fassung involviert war.

Die Tex-Murphy-Reihe blickt auf eine lange Geschichte zurück. Während der 1989 erschienene erste Teil Mean Streets sowie der zweite, 1991 veröffentlichte zweite Teil Martian Memorandum noch mehr oder weniger klassisches Adventures waren (1998 erschien mit Overseer eine Remake des ersten Teils), setzte Chris Jones ab Teil 3, Under a Killing Moon (1994) sowie in The Pandora Directive (1996) und Overseer verstärkt auf FMV-Sequenzen, wobei er den Detektiv darin selbst verkörpert. Das ist auch in Tesla Effect nicht anders, das im Vorfeld erfolgreich mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter mitfinanziert wurde – damals noch als "Project Fedora".

Wann der Release von Tesla Effect - A Tex Murphy Adventure auf Xbox One erfolgen könnte und ob vielleicht auch die Veröffentlichung auf PlayStation 4 geplant ist, bleibt unbekannt. Wir haben jedoch bei Atlus nachgefragt, um weitere Details zu erfahren. Denkbar, aber eher unwahrscheinlich, wäre auch die Veröffentlichung des Spiels als Retailversion im Einzelhandel. Sobald wir neue Informationen haben, erfahrt ihr sie an dieser Stelle.