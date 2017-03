Switch: Nintendo äußert sich zu Joy-Con-Problemen // Neue Controller nicht mehr betroffen

Switch

Bereits vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch machten Meldungen die Runde, dass vornehmlich die linken Joy-Cons unter Verbindungsproblemen leiden. Bei einigen Exemplaren reicht es bereits aus, eine Hand zwischen Controller und Konsole zu halten, um einen Signalverlust zu provozieren. Allerdings waren nicht alle User betroffen, auch wollte Nintendo nicht bestätigen, dass es sich um echte Probleme handle und sah eine der möglichen Ursache in anderen Wireless-Geräten wie Handys oder Headsets.

Gegenüber Kotaku äußerte sich Nintendo nun offiziell zu den Problemen, die jedoch nie genereller Art gewesen sein sollen. Stattdessen kam es zu Abweichungen in der Fertigung:

Es gibt kein Designproblem mit den Joy-Con-Controllern, auch läuft kein von uns gestartetes Reparatur- oder Austauschprogramm. Eine Abweichung in der Produktion führte bei einer kleinen Menge der linken Joy-Cons zu Intereferenzen bei der drahtlosen Übertragung. In Zukunft wird dieses Problem nicht mehr auftreten, es wurde auf Fertigungsebene bereits behoben.

Solltet ihr zu den betroffenen Käufern gehören, empfiehlt euch Nintendo, sich direkt über die Support-Seite an sie zu wenden. Der Joy-Con werde dann kostenlos, in der Regel innerhalb einer Woche, repariert. Bei dem Fix, wie es Nintendo selber nennt, handelt es sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach um einen kleinen Schaumstoffwürfel, der in den Controller eingesetzt wird (siehe hierzu auch Nintendo Switch: Joy-Con-Probleme hardwarebeding – Hersteller löst das Problem mit Schaumstoff).